В Госдуме оценили последствия от запрета поставок унитазов из ЕС Депутат Иванов: запрет ЕС на поставки унитазов в Россию никак не скажется на жизни страны

Фото: shutterstock

Запрет Евросоюза на экспорт унитазов в Россию никак не скажется на жизни страны, заявил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Максим Иванов. По его словам, большинство россиян пользуется сантехникой из Китая и Турции. Поэтому депутат уверен, что Россию подобные ограничения со стороны Европы никак не коснутся.

У нас большинство оборудования сантехники доставляют из Китая и Турции. Это тоже качественные санузлы. Страны Евросоюза пусть делают, что хотят. На нас это никак не скажется, — заявил Иванов.

Парламентарий отметил, что оборудования сантехники из других стран будет достаточно, чтобы жители России не ощутили нехватки поставок из Европы.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в рамках десятого пакета антироссийских санкций может запретить вывоз в Россию сантехнических товаров, таких как биде, чаши унитазов и смывные бачки. Кроме того, ЕС, вероятно, введет запрет на экспорт в РФ светодиодов, вилочных погрузчиков, дымовых труб, кирпичей, шин, конопляной пряжи, машин для сортировки почты, а также каминных горшков. При этом главной целью торгового эмбарго является прекращение продаж высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться в российском вооружении.