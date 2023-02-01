В Госдуме объяснили, зачем Казахстан хочет закрыть торгпредство в России Депутат Затулин: Казахстан хочет закрыть торгпредство в России с целью сохранить связи с Западом

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Предложение Казахстана закрыть торговое представительство в России связано с желанием сохранить связи с Западом, заявил в беседе с Lenta.ru зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он считает, что Казахстан пытается «маневрировать», как он делал и до начала спецоперации. Помимо того, страна может опасаться попасть под раздачу санкций, отметил депутат.

Я думаю, что Казахстан маневрирует. Это его поведение было и до начала специальной военной операции. Связано оно с желанием сохранить связи со странами, которые сегодня вовлечены в санкционный режим. Скорее всего, это решение о закрытии торгового представительства связано с этим, — заявил Затулин.

Парламентарий отметил, что Казахстан пытается извлечь выгоду из статуса транзитной страны, через которую Россия осуществляет контакты с внешним миром. Также он подчеркнул, что возможное закрытие торгпредств может быть простой внутриведомственной рокировкой. В России торговые представительства тоже были, но в какой-то момент их ликвидировали, а их функции переложили на дипломатических сотрудников, напомнил депутат.

Министерство торговли и интеграции Казахстана ранее вынесло на публичное обсуждение законопроект о закрытии торгового представительства республики в России. Документ опубликован на портале «Открытые НПА». Обсуждение продлится до 15 февраля, однако Минторгу Казахстана совместно с комитетом госимущества и приватизации Минфина республики поручено принять меры, вытекающие из настоящего постановления.