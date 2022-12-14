В Госдуме объяснили разногласия в Евросоюзе по трибуналу над Россией Депутат ГД Колунов: в ЕС не поддержали идею создания трибунала над Россией из-за правовых последствий

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Идея Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не нашла поддержки со стороны министров иностранных дел стран — членов Евросоюза, потому что она незаконна, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, дипломаты гораздо тоньше чувствуют ситуацию и понимают правовые последствия подобных решений.

Абсолютно ожидаемый отказ поддержать незаконную идею. Это говорит о том, что дипломаты гораздо тоньше чувствуют ситуацию и понимают правовые последствия подобных решений. Это еще раз подчеркивает страх перед Россией таких зависимых режимов, которые выдвигают подобные идеи лишь ради личного пиара. Абсолютно понятно было всем, что эта незаконная идея изначально выглядела, как «слон и Моська», — заявил Колунов.

Он добавил, что в сегодняшней ситуации Европе лучше проводить совещания по спасению собственной экономики, по снижению инфляции и цен. Колунов считает, что чем больше будет в Европе безработных, чем масштабнее там будут митинги и протесты — тем чаще ее политики будут пытаться списывать личные промахи на Россию и тем ущербнее будут выглядеть подобные попытки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициативы по трибуналу по Украине или репарациям нелегитимны. По словам министра, если подобные решения будут приняты, то это будет дискредитация Генеральной Ассамблеи ООН, ее репутации и функций.