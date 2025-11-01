В Госдуме объяснили, что стоит за подготовкой Франции к войне с РФ

В Госдуме объяснили, что стоит за подготовкой Франции к войне с РФ Депутат Вассерман: инициированная НАТО гонка вооружений может привести к войне

Заявления Франции о подготовке к войне с Россией являются признанием планов НАТО, стремящихся сократить отставание в военном превосходстве, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, это заявление означает, что сама НАТО планирует войну против Российской Федерации.

Понятно, что в планы Российской Федерации не входит война с Францией и вообще с НАТО ни через 3-4 года, ни в каком бы то ни было обозримом будущем. По сути, это заявление означает, что сама НАТО планирует войну против Российской Федерации. И более того, знает, в течение какого срока может эту войну затеять, — подчеркнул Вассерман.

По его мнению, НАТО исходит из текущего очевидного превосходства России в боевых возможностях и военном искусстве.

И они надеются за эти 3-4 года выровнять это превосходство, а то и обрести какие-то серьезные дополнительные возможности. Так что нам надо исходить из того, что говорили еще в Риме: хочешь мира, готовься к войне. Мы должны рассматривать подобные заявления именно как предупреждение, как протокол о намерениях противника. И учитывать эти намерения в своих действиях, — пояснил депутат.

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что французское руководство на ходу выдумывает сроки военного конфликта с Россией, однако это является лишь элементом политической риторики. По его мнению, в Париже никто не занимался производством реальных аналитических расчетов.