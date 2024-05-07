В Госдуме назвали восстановление дружбы с Западом вопросом времени Депутат Журова: восстановление дружбы Запада с Россией является вопросом времени

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Восстановление отношений Запада с Россией является вопросом времени, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Как она отметила в беседе с Lenta.ru, западные политики поймут, что нужно дружить только после того, как наиграются.

Журова отметила, что с народом Запада нужно выстраивать диалог, поскольку обычные люди не отказываются от России. Кроме того, они не хотят конфронтации, так как видят, что ни к чему хорошему это не приводит.

Так что вопрос времени, когда политики наиграются и поймут, что надо дружить. Я в это верю в любом случае, — объяснила депутат.

Парламентарий добавила, что во времена советского периода Запад постоянно находился в конфронтации с Россией, однако после распада СССР их связывало экономическое взаимодействие, выгодное для обеих сторон, и совместные проекты.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что страны G7 отказались от конфискации активов России из-за возможных ответных санкций. Он отметил, что Россия может конфисковать у этих стран акции их предприятий.

До этого депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев заявил, что «мирный» саммит, который пройдет в Швейцарии без участия России, можно назвать очередным шоу. По его мнению, саммит по украинской «формуле мира» — это эпизод в информационной войне, которым Запад хочет возместить поражения на поле боя.