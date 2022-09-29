В Госдуме назвали сроки ремонта «Северных потоков» Депутат ГД Завальный: ремонт «Северных потоков» может занять более полугода

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Государственная дума

Ремонт разрушений на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может занять более полугода, считает глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, которые приводит ТАСС, устранить повреждения можно, изготовив кессон для ремонта трубопроводов либо подняв газопроводы на поверхность.

Завальный уточнил, что изготовление кессона и дальнейшая замена или ремонт трубы потребуют сложного инженерного подводного сооружения и займут «даже не месяцы». С другой стороны, возможен и ремонт на поверхности, для чего нужны краны грузоподъемностью более трех тысяч тонн. Он сообщил, что в рамках проектирования газопроводов учитывались риски нарушения работы и возможности ремонта.

Это тоже потребует времени, технического оснащения, кранов, судов и так далее. Но, на мой взгляд, техническая возможность есть. Это может занять долгое время, это не месяц-два, это полгода-год, не менее, — пояснил Завальный.

Он уточнил, что решающим фактором при выборе способа ремонта является наличие судовой техники для ремонтных работ: не исключено, что судам, находящимся под санкциями, просто не дадут выполнить необходимую работу.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло два мощных подводных взрыва.