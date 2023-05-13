В Госдуме назвали способ спасти стритрейсеров от «смерти с косой» на финише Депутат Госдумы Толмачев призвал узаконить уличные гонки

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В законодательство следует ввести понятие «уличные гонки», чтобы обезопасить гонщиков, заявил депутат Госдумы, член комитета по транспорту Александр Толмачев в разговоре с NEWS.ru. По его словам, в стране следует проводить официальные чемпионаты.

Мы часто видим сборища водителей: парни жгут резину, а потом куда-то уезжают на большой скорости. Куда вы летите? Таких водителей на финише может ждать не симпатичная девчонка с шахматным флагом, а смерть с косой, — сказал Толмачев.

Парламентарий считает, что нужны критерии с точки зрения законодательства. Кроме того, по его словам, следует зафиксировать понятие «уличных гонок». Толмачев считает, что если есть импровизированная линия старта и заезды, то это указывает и на существование стритрейсинга.

Есть талант, есть адреналин — пожалуйста, иди участвовать в официальных заездах, официальных чемпионатах! Там есть оборудованные трассы, там есть ограждения, которые защитят зрителей в случае неудачного заезда, там есть скорая помощь, в конце концов. Почему бы не устроить официальные чемпионаты, фестивали для владельцев так называемых тюнингованных авто? — возмутился парламентарий.

Толмачев напомнил, что желание покрасоваться на «самопальных гонках» может стоить жизни. Депутат считает, что лучше соревноваться на отдельных трассах, со специальным покрытием, зонами безопасности, где можно обследовать автомобиль, починить, где дежурят пожарные расчеты.

Такие заезды часто заканчиваются трагедиями. А все участники и зрители тут же исчезают: только были тут — и уже их нет, след простыл, пыль столбом на дороге. А пострадавшие остаются предоставленными сами себе, брошенными на произвол судьбы, — сказал Толмачев.

Парламентарий призвал штрафовать не только организаторов и гонщиков, но и зрителей — и за превышение скорости, и за оставление в опасности.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что следует ужесточить наказание для любителей уличных гонок, так как существующие сейчас инструменты не решают проблему. Парламентарий отметил, что необходимо увеличить штрафы и конфисковывать автомобили у стритрейсеров.