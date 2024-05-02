В Госдуме назвали спектаклем саммит по украинской «формуле мира» Депутат Матвейчев: «мирный» саммит является спектаклем для граждан Запада

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

«Мирный» саммит, который пройдет в Швейцарии без участия России, можно назвать очередным шоу, считает депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев. Как он отметил в беседе с LIFE.ru, саммит по украинской «формуле мира» — это эпизод в информационной войне, которым Запад хочет возместить поражения на поле боя.

Депутат отметил, что Запад опять устраивает переговоры по поводу России без ее участия. Кроме того, итогом этого саммита может стать документ, который должен принудить Москву к каким-то действиям.

Под документом могут быть поставлены подписи представителей нескольких стран, из-за чего такое мнение будет считаться общественным, подчеркнул парламентарий. В таком случае Россия будет представлена как страна, которая это мнение проигнорировала.

Спектакль для идиотов, которыми западные страны считают своих граждан, — подытожил Матвейчев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «мирная» конференция в Швейцарии, посвященная Украине, не нацелена на результат без участия России. По его словам, позиция Москвы по этому вопросу «хорошо известна».

До этого стало известно, что главы МИД стран «Большой семерки» договорились усилить санкционное давление на РФ и ее партнеров. Они также согласовали проведение мирной конференции по Украине в середине июня.