В Госдуме назвали сферы, где наблюдается дефицит кадров Депутат Нилов заявил о нехватке кадров в общепите и сельском хозяйстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России наблюдается дефицит кадров в общепите, строительной сфере и сельском хозяйстве, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий уточнил, что в разных отраслях экономики есть свои проблемы и потребности.

В разных секторах экономики есть определенные проблемы и потребности. Это специалисты трудовых профессий, высококвалифицированные специалисты. У нас нехватка кадров в сфере общепита, сельском хозяйстве, строительной сфере, — пояснил Нилов.

Парламентарий отметил, что возникают сложности с оплатой труда и подготовкой кадров. Так, по его словам, сотрудник готов работать, но не знает, что от него требуется. Депутат подчеркнул, что предлагал активизировать службу занятости через стимулирование работников и выплату премий за каждого трудоустроенного.

Нехватка дальнобойщиков — только одна из проблем. Она не является основополагающей. У нас в целом уникальная ситуация на рынке труда, но у нас есть определенные резервы, потенциал которых, с одной стороны, не до конца задействован, а с другой стороны, требуется более серьезная синхронизация, — заключил парламентарий.

HR-эксперт Гарри Мурадян ранее рассказал, что в России наблюдается рекордно низкий уровень безработицы. Как уточнил эксперт, в целом по стране он составляет около 2,7%, а по Москве — 0,9%. По его словам, у этого есть как плюсы, так и минусы.