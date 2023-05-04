В Госдуме назвали ответственных за атаку беспилотников на Кремль Слуцкий заявил, что за атаку беспилотников на Кремль должны ответить Зеленский и Байден

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ответственность за попытку атаки беспилотников на Кремль вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским должны нести его коллега из США Джо Байден, а также лидеры стран, которые поддерживают украинский режим. Зеленский также должен предстать перед международным трибуналом, подчеркнул депутат в Telegram.

Вместе с Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева — президент США Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине, — отмечается в его сообщении.

Слуцкий также указал на то, что заявления Вашингтона о не поощрении ударов по территории России Украиной «выглядят натянуто». По его мнению, проведение международного трибунала для украинского лидера должно стать неизбежным. При этом Россия, как правовое государство, проведет расследование, юридические процедуры будут соблюдены.

Но мы уже сегодня не сомневаемся по поводу того, чью вину следствию предстоит доказать, — написал лидер ЛДПР.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о совершении террористического акта в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Там уточнили, что уголовное дело поручено расследовать Главному следственному управлению СК.