В Госдуме назвали неадекватным поведение бывшей жены Ефремова Депутат Бурматов: после заявлений жены Ефремова встает вопрос о ее адекватности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После заявлений бывшей супруги Михаила Ефремова об убийствах животных встает вопрос об адекватности ее восприятия, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, подобное поведение недопустимо и вызывает шок. Еще большее непонимание возникает от того, что такие заявления делает публичный человек, добавил депутат.

После таких заявлений встает вопрос об адекватности ее восприятия. Угрожать убийством животных — это последнее дело. На мой взгляд, подобное недопустимо и вызывает шок, честно говоря. Учитывая, что мы слышим это от публичного человека, в прошлом киноактрисы, заявляющей об этом на камеру перед журналистами, — отметил Бурматов.

Животных всегда можно сдать в приют, где их простерилизуют, добавил депутат. В современном мире подобные операции не просто норма, а обязанность каждого россиянина, который не хочет, чтобы его питомец приносил нежелательное потомство.

Ранее бывшая жена Ефремова попросила у актера денег на усыпление кошек. По словам женщины, она «устала играть роль Герасима», поэтому решила избавиться от животных «гуманным» способом.

Ранее сообщалось о скандале с актером Сергеем Чирковым. На мероприятии с несовершеннолетними он использовал ненормативную лексику, а потом и вовсе закурил прямо в Доме культуры Обнинска.