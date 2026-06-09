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09 июня 2026 в 16:33

В Госдуме назвали главную задачу закона о лицензировании торговли вейпами

Толмачев: проверка точек продаж является задачей закона о лицензировании вейпов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Главной задачей нового закона о лицензировании оптовой и розничной торговли вейпами является проверка точек хранения и продаж данных товаров, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, принятый парламентом во втором и третьем чтениях документ направлен на наведение порядка на рынке.

Во втором и третьем чтениях принят закон о лицензировании оптовой и розничной торговли вейпами и жидкостями для них. Ключевая федеральная норма — обязательное лицензирование, которое должно навести порядок на рынке и затруднить оборот нелегальной продукции неизвестного состава. По итогам проверок в 2024–2025 годах выведено более 4 тыс. тонн нелегальных табачных изделий и никотинсодержащей продукции, а также 102 единицы технологического оборудования. Задача закона — в рамках лицензирования проверить точки хранения и продажи, выстроить прозрачный контроль за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции, — пояснил Толмачев.

Он подчеркнул, что наибольшую опасность в нелегальной торговле представляет даже не сам товар, а полное отсутствие какого-либо контроля над его ингредиентами и качеством изготовления. По его мнению, именно с этим связаны главные угрозы для здоровья покупателей, которые приобретают такую продукцию.

Главная проблема нелегального сегмента вейпов — не сам продукт, а отсутствие контроля за их составами и качеством. Именно с этим связаны основные риски для потребителей. Совместная работа правоохранительных органов и Росалкогольтабакконтроля позволяет последовательно сокращать долю такой продукции на рынке. Отдельно стоит сказать о праве регионов вводить запрет на продажу вейпов. Несколько субъектов уже заявили о готовности пойти по этому пути. Этот опыт станет ценным ориентиром для всех остальных и позволит принимать дальнейшие решения, опираясь на реальные данные, а не на ожидания, — заключил Толмачев.

Ранее Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях новый закон, регулирующий рынок никотинсодержащей продукции в стране. Согласно утвержденным нормам, российские регионы получат официальное право полностью запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них на своей территории.

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