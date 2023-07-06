В Госдуме назвали единственную причину ввода войск НАТО на Украину Депутат ГД Журавлев: страны НАТО могут ввести войска на Украину только с целью разделить страну

Фото: Staff Sgt. Matthew A. Foster

Единственная причина, по которой страны НАТО могут официально ввести свои войска на территорию Украины, — это раздел территории государства, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, таким образом странам Запада достанутся западные области Украины, а России — восточные и центральные, включая сам Киев.

Запад поднимает ставки, угрожая нам всей мощью НАТО. <...> Думаю, они не решатся. А если же все-таки отправят, то по единственной причине — это будут договоренности по разделу Украины. Западу отойдут несколько западных областей, а мы заберем все остальное, включая Киев, Николаев и Одессу, — утверждает Журавлев.

По его словам, сейчас Запад специально балансирует на грани, понимая, что если дойдет до прямого объявления войны, ситуация может стать катастрофической. Депутат отметил, что, согласно Военной доктрине, у России будут «развязаны руки» в том числе и в вопросе применения ядерного оружия.

При этом Журавлев заявил, что прямо сейчас за ВСУ сражаются тысячи добровольцев и наемников преимущественно из стран НАТО, а это значит, что Россия давно воюет с Альянсом. Депутат уверен, что если прекратить поставки военной техники и живой силы на Украину, страна прекратит свое существование.

В июне Европарламент предложил принимать Украину в НАТО поэтапно. Ранее на встрече в апреле с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следует быстрее интегрировать Украину в Альянс, возможно, приняв ее в условиях нераспространения на нее 5-й статьи Устава НАТО, которая гарантирует защиту всем странам, входящим в блок НАТО. В поддержку такого варианта приема в Альянс выступают Вашингтон и Берлин.

Глава комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Михаэль Рот также заявил, что договорные основы членства стоит толковать «шире» и принять в Альянс подконтрольные Киеву территории. В таком случае статья о коллективной обороне будет применяться только к ним.

До этого стало известно, что Североатлантический альянс создает Совет Украина — НАТО, его первое заседание на уровне глав государств пройдет в Вильнюсе 12 июля.