В Госдуме назвали агонией стремление Украины ускорить вступление в ЕС Депутат ГД Шеремет: стремление ускорить вступление Украины в ЕС — агония режима Зеленского

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Стремление украинских властей ускорить вступление страны в Евросоюз свидетельствует об агонии киевского режима, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его мнению, 2023-й станет последним годом пребывания у власти для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, сообщает РИА Новости.

Комментируя слова депутата Верховной рады Ларисы Белозир о переносе переговоров по вступлению Украины в ЕС с осени на весну, парламентарий отметил, что режим Зеленского «трещит по швам на всех фронтах».

Попытка переноса переговоров — это важный знак и явные признаки агонии киевского режима, его отчаянные попытки удержать ситуацию в стране под контролем, — сказал депутат агентству.

Он добавил, что отсутствие уважения «многократно обманутого населения и армии», а также недостаток помощи со стороны Запада не позволят Зеленскому долго оставаться на посту главы государства.

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля 2022 года. Главы стран сообщества одобрили ее в июне. Однако еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели отметил, что подготовка к вступлению Украины в ЕС займет годы. Представитель МИД Мария Захарова, комментируя его слова, предположила, что по времени это совпадет с развалом Евросоюза.