Захарова предположила, что вступление Украины в ЕС совпадет с его развалом Захарова: процесс вступления Украины в ЕС займет столько же времени, сколько и его развал

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели о том, что подготовка к вступлению Украины в ЕС займет годы. Она предположила, что по времени это совпадет с развалом Евросоюза, о чем и написала в своем Telegram-канале.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели заявил немецкой газете «Вельт ам Зонтаг», что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз — «займет годы». Видимо, столько же, сколько займёт развал ЕС, — сыронизировала дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Главы стран ЕС в июне одобрили заявку на вступление в союз Украины и Молдавии. Однако, для этого странам нужно выполнить ряд условий, в частности, провести необходимые реформы. Получение статуса кандидата — всего лишь начало длительного пути вступления в ЕС.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев намерен уже к концу 2024 года завершить процесс вступления в Евросоюз. По ее словам, Украина является не рядовым кандидатом на вступление в европейское сообщество.