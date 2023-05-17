В Госдуме допустили увеличение налога на нужды СВО Депутат Госдумы Матвеев не исключил увеличения налога на нужды СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в разговоре с NEWS.ru допустил увеличение налога на нужды СВО. Он высказал мнение, что власти придут к этой идее, если конфликт на Украине будет затягиваться.

Мне кажется, что к самой этой идее государство все равно придет, если военные действия будут затягиваться. Возможно, речь пойдет тогда уже не об 1% сбора, а намного больше. Но на данном этапе законопроект только внесен, и я не хочу предвосхищать события, какая будет по нему позиция, — рассказал Матвеев.

Парламентарий добавил, что если законопроект не примут, то маловероятно, что он будет подавать инициативу на рассмотрение еще раз, поскольку считает это нецелесообразным. При этом Матвеев добавил, что случаи пересмотра и возвращения к обсуждению бывают.

Хотя такие случаи бывают. Например, сегодня депутат Оксана Дмитриева снова подняла вопрос о том, что у детей медиков, которые погибли при исполнении своих обязанностей во время COVID-19, нет льгот на поступление на бюджетные места в медицинские вузы. И Вячеслав Володин дал распоряжение повторно вернуться к этой теме, несмотря на то что около месяца назад в Госдуме проголосовали против этого законопроекта. Хотя речь шла всего о 300–350 детях, из которых еще не факт, что все пойдут в мединститут. Так что иногда законопроекты вновь появляются, может, в формате других авторов, — объяснил депутат.

Ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что рабочая группа по вопросам военной спецоперации на Украине разработала единую форму социального паспорта участника СВО. Он отметил, что по документу можно будет получить актуальную информацию о потребностях и жилищно-бытовых условиях военнослужащего, а также членов его семьи. В ближайшее время социальный паспорт может быть внедрен в регионах России.