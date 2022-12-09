В ГД заявили о рекордной аудитории российских социальных сетей Депутат Госдумы Колунов рассказал о росте популярности российских соцсетей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с NEWS.ru рассказал о росте популярности российских соцсетей. Он отметил, что аудитория «ВКонтакте» растет на 9% ежедневно, это составляет 50 млн юзеров каждый день и 75 млн уникальных пользователей в месяц. Парламентарий также указал на рост популярности видеохостинга Rutube на фоне того, что «практически все российские СМИ на YouTube забанены». Колунов сообщил, что многие Telegram-каналы превращаются «в аналог полноценных СМИ».

В марте начался резкий рост аудитории российских соцсетей. Тот же «ВКонтакте» в марте рос, по словам разработчиков, на 9% ежедневно. Это является рекордом для отечественной платформы. Также есть Telegram, где каналы превращаются в аналог полноценных СМИ, даже если это авторский проект, а не официальный аккаунт издания. Показывает рост Rutube — аналог YouTube, но пока еще проигрывающий «американцу» в аудитории. Эту проблему необходимо решить, используя опыт в том числе самого YouTube. Нравятся нам американцы, не нравятся, их медиамашина до сих пор сильнейшая в мире, поэтому их приемы и технологии необходимо адаптировать для России, — сказал он.

По мнению депутата, нельзя надеяться на зарубежные соцсети и необходимо работать над «собственным софтом и продвигать его за рубеж».

Тот же TikTok обещал разблокировать доступ для россиян еще в сентябре — сейчас уже декабрь, не разблокировали, — напомнил Колунов.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что в настоящий момент блокировать YouTube на территории России нецелесообразно. В беседе с «Подъемом» он подчеркнул, что прежде чем идти на этот шаг, необходимо создать в стране альтернативные площадки, однако на сегодняшний день их развитие идет не лучшим образом.