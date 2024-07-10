В ГД выступили за регулирование движения курьеров на самокатах Депутат Хамзаев: в России участились случаи ДТП с курьерами на самокатах

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Необходимо ужесточать требования для водителей электросамокатов и электровелосипедов, заявил в беседе с «360» депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его словам, в течение двух последних лет законодательство значительно продвинулось в сторону улучшения учета, контроля и ответственности пользователей такого транспорта, но сейчас перед властями стоит необходимость дополнительно проработать вопрос зонирования для СИМ.

Самокатов много, но дорожек специализированных, велодорожек очень маленький процент. Поэтому они все носятся по тротуарам. Надо выводить его в более профессиональную плоскость, — предложил парламентарий.

Транспортный эксперт Павел Яблоков также обратил внимание на то, что сейчас в стране нет документов, которые бы давали право на управление самокатами. Многие из таких пользователей не несут никакой ответственности за свои действия. При этом курьеры, по его словам, стараются как можно быстрее доставить заказ и нередко двигаются с нарушением всех возможных правил. Введение штрафов и запретов позволит изменить ситуацию, подчеркнул он.

Юрист Дмитрий Славнов ранее заметил, что пострадавший от столкновения с самокатом человек может получить компенсацию даже в том случае, если ему порвали карманы. Для этого необходимо вызвать на место инцидента правоохранителей, а также зафиксировать травмы у медиков.