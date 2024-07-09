Юрист рассказал, как получить компенсацию после столкновения с самокатом Юрист Славнов: получить компенсацию можно даже за порванные карманы

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Получить компенсацию после столкновения с самокатом можно даже за порванные карманы, заявил в беседе с «ФедералПресс» юрист Дмитрий Славнов. По его словам, в такой ситуации важно знать порядок действий и начать с вызова сотрудников полиции.

Сами граждане никого не идентифицируют, а вот представители МВД смогут найти, провести оперативно-разыскную деятельность, выявить виновника и призвать его к ответственности, — перечислил Славнов.

Юрист обратил внимание на то, что после инцидента также важно обратиться в травмпункт, чтобы там зафиксировали травмы, а после получить от врачей заключение. Славнов подчеркнул, что многие не верят в то, что смогут возместить полученные потери в суде, но при правильном поведении истец способен потребовать и возмещение морального вреда.

Все возместят! И за порванные карманы, и за переломанные кости, и за синяки, которые вам достались, и за моральное терзание, — заявил юрист.

Сервис Whoosh ранее начал тестирование на скорость реакции пользователей прокатных электросамокатов в Москве. Согласно имеющимся данным, если участник исследования не пройдет его, то скорость средств индивидуальной мобильности будет снижена.