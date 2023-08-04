В ГД внесен проект о праве юристов обжаловать решения военкоматов до суда

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В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается вновь разрешить юристам обжаловать решения военкоматов в досудебном порядке. Документ, внесенный главой комитета ГД по делам семьи Ниной Останиной, опубликован в думской базе. По словам депутата, принятые ранее поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» лишили граждан возможности пользоваться услугами юристов при подаче жалоб на решения призывных комиссий.

С целью восстановления прав граждан на подачу в досудебном порядке жалобы не только лично, но и при помощи иного лица, полномочного на это в силу закона, законопроектом предлагается замена слов «законного представителя» на «полномочного представителя» в ст. 35.2 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», — говорится в пояснительной записке.

При этом у взрослых дееспособных граждан не может быть законных представителей, подчеркивается в пояснительных материалах.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий призывникам выезжать из страны после получения повестки в военкомат. Согласно изменениям закона, запрет выезда за границу будет действовать с момента появления повестки в едином реестре воинского учета.