В ГД раскрыли главный просчет Запада при организации теракта в «Крокусе» Депутат Соболев: Запад просчитался, надеясь на ликвидацию террористов «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад будет «вилять, тянуть время» и продолжит говорить о непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его мнению, к происшествию причастны именно западные спецслужбы, которые сильно просчитались, рассчитывая, что террористов ликвидируют при попытке задержания, в то время как их необходимо было взять живыми для проведения собственного расследования.

Запад будет вилять, тянуть время, отвлекать внимание своего населения, электората, говорить, что Украина ни при чем, учитывая и последние заявления Макрона. Конечно, западные заказчики делали это через Киев, террористы могли там скрыться. Они не скрылись, их поймали. Это не то чтобы недоработка западных спецслужб, а, скорее всего, они думали, что при задержании они будут уничтожены. А была цель взять их живыми и вести нормальное расследование. В этом их просчет, и Киева, и западных спецслужб, — считает Соболев.

Ранее Соболев предложил признать Украину террористическим государством после теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, страна не имеет самостоятельности и управляется из США. Сенатор Андрей Климов считает, что США могут обнародовать новые данные о теракте в «Крокусе» в том случае, если эта информация будет выгодна тем, кто возглавит Белый дом после президентских выборов.