Россия должна ответить на резолюцию Европарламента о признании России спонсором терроризма введением нового термина «страна — спонсор нацизма», заявил в беседе с NEWS.ru лидер «Справедливой России — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, это определение подходит к тому, чем сейчас занимаются США и Евросоюз на Украине.

Считаю, что Россия должна ответить на такие действия введением международного понятия «страна — спонсор нацизма» — это то, чем сейчас занимаются США, ЕС и ряд других стран на Украине. Закрепление такого определения станет своего рода началом подготовки международного трибунала над нацистскими преступниками, который должен пройти после победного завершения специальной военной операции, - сказал Миронов.