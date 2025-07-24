В ГД придумали, как бороться с переплатой за обслуживание в ресторанах

В ГД придумали, как бороться с переплатой за обслуживание в ресторанах Депутат Чаплин: ресторанам запретят брать плату за услуги без согласия клиента

Ресторанам запретят брать с посетителей дополнительную плату за услуги, которые были оказаны без четкого согласия клиента, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, с 1 сентября будет недостаточно указывать сведения о сервисном сборе мелким шрифтом в меню.

С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки, ужесточающие запрет на принудительное оказание услуг. Это касается и ресторанного бизнеса, где нередко включали в счет плату за обслуживание без четкого согласия клиента. Просто указать в меню мелким шрифтом о сервисном сборе — недостаточно. Ресторан должен четко обозначить, за что именно взимается плата, и получить подтверждение от гостя, — сказал Чаплин.

Он объяснил, что согласие может быть получено через подписание договора или электронное подтверждение. По словам депутата, если плата за обслуживание была включена в счет без ведома посетителя, то он вправе требовать ее исключения.

В случае уже совершенной оплаты можно написать претензию с требованием вернуть средства в течение 10 дней. При отказе — обращаться в суд или Роспотребнадзор. Рестораторам следует пересмотреть свои договоры и порядок информирования клиентов. Четкость и прозрачность — залог доверия потребителей и отсутствия проблем с законом. Новые правила направлены на создание цивилизованного рынка услуг, — добавил Чаплин.

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