В ГД предложили выдавать «Пушкинские карты» многодетным семьям Депутат Бессараб: «Пушкинские карты» следует выдавать многодетным семьям

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Госдуме захотели выдавать «Пушкинские карты» многодетным семьям: детям вне зависимости от возраста и их родителям, рассказала член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Парламентской газетой» депутат подчеркнула, что это даст возможность семьям чаще совместно посещать культурные мероприятия.

Говоря о распространении «Пушкинской карты» на семьи с тремя и более детьми, речь идет о родителях и детях из многодетных семей независимо от возраста. Это даст возможность многодетным семьям посещать культурные события, центры всей семьей, — пояснила Бессараб.

По данным Минтруда, такая поддержка может коснуться более 2 млн семей. В Госдуме уже обратились к кабмину с рекомендацией распространить действие «Пушкинской карты» на многодетных. Сейчас ее могут получить только россияне в возрасте от 14 до 22 лет.

В Совете Федерации идею поддержали. Зампред комитета по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская отметила, что данная инициатива создаст новые традиции в семьях. По ее мнению, «Пушкинская карта» уже доказала свою эффективность и поспособствовала развитию духовных и этических ценностей.

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов ранее предложил ввести «Отцовскую карту» с двумя тысячами рублей на ребенка. По его словам, данная карта должна действовать по аналогии с «Пушкинской» и не предполагает непрофильные траты.