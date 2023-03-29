В Госдуме предложили сохранить льготы для молодых специалистов Депутат Госдумы Стенякина выступила за сохранение льгот для молодых специалистов с опытом работы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для молодых специалистов с опытом работы следует сохранить льготы, заявили член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина и глава комитета по молодежной политике Артем Метелев. Стенякина рассказала «Парламентской газете», что в рамках законопроекта рассматривается возможность не учитывать стаж, полученный за время учебы.

К этому относится и работа несовершеннолетних от центра занятости во время каникул, и официальные подработки во время студенчества, — отметила парламентарий.

По мнению депутата, студенты и школьники, которые уже имеют опыт работы, нуждаются в такой же поддержке, как и остальные молодые специалисты. Она уверена, что в получении стажа во время учебы нет ничего плохого, но сейчас из-за ограничений выплат учащимся приходится работать без официального трудоустройства. Парламентарий уточнила, что законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение совета фракции «Единая Россия», после чего будет направлен в Госдуму.

Основной поддержкой молодых специалистов являются социальные выплаты, различающиеся в зависимости от региона и субъекта РФ. В них могут входить единовременные подъемные, ежегодная денежная выплата, надбавки к зарплате, например, за диплом с отличием, частичная компенсация затрат на научно-исследовательскую и инновационную деятельность, на получение высшего или дополнительного образования, на аренду жилья, переезд и проезд. В некоторых регионах уже сохраняют льготы для молодых специалистов с опытом, как предлагается в законопроекте.

В Федеральном законе «О молодежной политике в Российской Федерации» говорится о том, что «молодым специалистом» признается человек в возрасте до 35 лет включительно, который впервые устраивается на работу по специальности после получения высшего либо среднего профессионального образования. Он должен иметь абсолютно чистую трудовую книжку. Однако если он официально работал во время учебы, то уже не сможет стать «молодым специалистом» и участвовать в различных программах, которые предоставляет государство.

HR-специалист Зулия Лоикова ранее посоветовала студентам обратить внимание на центры занятости населения, в которых многие могут найти работу даже без специальности. Она рассказала, что в некоторых вузах есть доски объявлений, где иногда появляются вакансии для учащихся.