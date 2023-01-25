Студентам дали советы по поиску подработки HR-специалист Лоикова: найти подработку студентам поможет центр занятости населения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетительница центра занятости «Моя работа»

Современные студенты могут легко найти подработку благодаря специальным сайтам и изданиям, рассказала РИАМО HR-специалист Зулия Лоикова. Она посоветовала обратить внимание на центр занятости населения, в котором многие могут найти работу даже без специальности. По ее словам, проще всего найти подработку, рассмотрев доску объявлений в университете — там часто появляются вакансии от сотрудничающих с вузами компаний. Некоторые из них предполагают оплату ежедневную оплату сразу после отработанной смены, отметила эксперт.

Центр занятости населения — тоже одно из мест притяжения не только тех, кто потерял работу, но и множества студентов, молодых людей, которые желают трудоустроиться, со специальностью и без нее, — пояснила Лоикова.

HR-специалист рассказала, что студенты могут найти работу и по знакомству — благодаря людям, которые могут за них поручиться.

Даже для такого нехитрого дела, как подработка студентов без опыта, требуются какие-то молодые люди, которые могут за вас поручиться, то есть являться гарантом вашего опыта, — уточнила Лоикова.

Эксперт добавила, что работа для студентов отличается гибким графиком и возможностью работать удаленно, что позволяет совмещать работу с учебой. Также подработки позволяют молодым специалистам приобрести опыт, который может оказаться полезным в будущем, подчеркнула Лоикова.

Депутат Михаил Делягин ранее заявил, что учащиеся российских вузов из-за низких стипендий находят подработки, вследствие чего им не хватает времени на освоение программы. Депутат сообщил, что люди, считающие, что студентам можно прожить на выплаты вуза, подталкивают их к занятию проституцией.