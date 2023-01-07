Делягин заявил, что студентов в России подталкивают к занятию проституцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Делягин

Зампред комитета нижней палаты Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что учащиеся российских вузов из-за низких стипендий находят подработки, вследствие чего им не хватает времени на освоение программы. Депутат сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что люди, считающие, что студентам можно прожить на выплаты вуза, подталкивают их к занятию проституцией.

А вот сейчас люди, которые говорят, что студент может жить на стипендию в три тысячи рублей, знаете, большинство этих людей — это люди, которые имеют в виду, что студент должен работать грузчиком и не должен иметь время на учебу, скажем, значимая часть этих людей, они просто имеют в виду студенческую проституцию. <...> И значительная часть людей, которые говорят, что студенты должны работать, они имеют в виду не работу по специальности, они имеют в виду студенческую проституцию, — сказал Делягин.

По его словам, люди, придерживающиеся такой точки зрения, создают условия для развития проституции, чтобы целые поколения граждан оказывались перед выбором: «или торговать собой, пусть не на панели, а в интернете», или мучиться вопросом, что они будут есть завтра.

Делягин отметил, что студенты «никогда не жировали». При этом он добавил, что совершенно спокойно жил на стипендию в размере 40 рублей в месяц во времена СССР и не испытывал особых проблем.

Ранее стало известно, что в 2023 году в Госдуму внесут доработанный законопроект, который установит стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ. По словам главы комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова, нынешние стипендии — «это и не стипендии, они что есть, что их нет». Их размер должен быть мотивацией для студента, добавил он.