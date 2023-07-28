В ГД предложили сажать в тюрьму за взятки до 10 тысяч рублей Депутат Пискарев: в Госдуму внесли законопроект о лишении свободы сроком до четырех лет за мелкие взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество и коммерческий подкуп, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. За получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, предлагается наказывать лишением свободы до четырех лет.

Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция — явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере, — объяснил Пискарев.

К совершившим подобные преступления предлагается применять конфискацию имущества. По словам Пискарева, соответствующие меры помогут предотвратить появление «криминального бизнеса». Госдума рассмотрит соответствующий законопроект на осенней сессии.

Ранее стало известно, какую сумму взыскали в российскую казну с коррумпированных чиновников по итогам 2022 года. По словам генпрокурора Игоря Краснова, речь идет о рекордных 90 млрд рублей. При этом более 500 человек покинули свои посты из-за грубых нарушений антикоррупционных требований, отметил он.