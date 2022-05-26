В ГД предложили наказывать за призывы к действиям против госбезопасности

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Группа депутатов Госдумы от «Единой России» подготовила и внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о включении в УК РФ новой статьи. Она предусматривает наказание за публичные призывы к действиям, направленным против государственной безопасности, сообщает URA.RU.

Норма также будет распространяться на призывы препятствовать исполнению органами власти и должностными лицами полномочий по обеспечению безопасности РФ.

Максимальное наказание, согласно проекту, за подобные деяния составит шесть лет лишения свободы. Оно будет назначаться в случае распространения призывов через Интернет и СМИ.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, согласно которому российским наёмникам, участвующим в боевых действиях за рубежом против интересов РФ, может грозить до 18 лет лишения свободы. Авторы предложили внести уточнение в ст.275 УК РФ и приравнять переход на сторону противника к госизмене.