Российским наёмникам за рубежом может грозить до 18 лет тюрьмы В Госдуму внесли законопроект о признании госизменой перехода на сторону противника в вооружённом конфликте

Российским наёмникам, участвующим в боевых действиях за рубежом против интересов РФ может грозить до 18 лет лишения свободы, следует из нового законопроекта, внесённого 25 мая в Госдуму. Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена за публичный призыв к действиям против безопасности страны, а также за финансирование наёмников.

Так, законопроектом предлагается внести уточнение в статью 275 УК России в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Согласно положениям законопроекта, за призывы к противоправным действиям можно лишиться свободы сроком до семи лет. За финансирование, вербовку и обучение наёмников — от 12 до 18 лет, а за непосредственное участие наёмника в вооружённом конфликте — от 7 до 15 лет.

По словам соавтора законопроекта Анатолия Выборного, государство выполняет не только карательную функцию, но и создает «мощную превенцию», действуя таким образом «на опережение». Соавторами проекта также являются единороссы Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов и Андрей Краснов.