«На опережение»: в ГД объяснили жесткое наказание для военных Депутат Выборный объяснил законопроект о наказании за переход на сторону врага

Единоросс Анатолий Выборный, соавтор законопроекта, приравнивающего переход на сторону противника к госизмене, объяснил NEWS.ru внесение документа. По его словам, таким образом государство выполняет не только карательную функцию, но и создает «мощную превенцию».

Когда мы примем закон, даже те, кто думает или имеет намерение совершить подобное преступление, сто раз подумает, делать это или нет. Реализуя карательную политику, мы одновременно создаем мощную превенцию, чтобы она была действенной. Этот тот случай, когда мы не дожидаемся, когда будут совершены подобные преступления, работаем на опережение, — сказал политик.

По его словам, сегодня вопросы обеспечения национальной безопасности «обострены», а значит, любые правонарушения требуют повышенной ответственности.

С теми лицами, которые допускают подобные преступления, мы с ними должны разговаривать тем языком, который они понимают. Слишком уже серьезные последствия для нашего государства могут быть при совершении этих преступлений, — добавил депутат.

25 марта в Госдуме был зарегистрирован законопроект, соавторами которого помимо выборного являются единороссы Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов и Андрей Краснов. Документ предусматривает, что переход на сторону противника во время вооруженного конфликта с участием России будет приравниваться к госзимене. Кроме того, российским наёмникам, участвующим в боевых действиях за рубежом против интересов РФ может грозить до 18 лет лишения свободы. Также уголовная ответственность предусмотрена за публичный призыв к действиям против безопасности страны и за финансирование наёмников.