В ГД предложили лишать госнаград за дискредитацию ВС России Депутат ГД Стенякина предложила лишать госнаград деятелей культуры за дискредитацию армии России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина предложила лишать деятелей культуры государственных наград за публичную дискредитацию Вооруженных сил России, передает ТАСС. По словам парламентария, для реализации этой инициативы необходимо внести поправки в УК РФ.

Депутат пояснила, что в кодексе есть статья 48, предусматривающая лишение госнаград и почетных званий. Однако она не может применяться самостоятельно, а только совместно со статьями о наказании за тяжкие и особо тяжкие преступления.

На мой взгляд, в статью 48 Уголовного кодекса нужно внести коррективы, чтобы можно было применять ее в отношении тех деятелей культуры, которые публично дискредитировали действия Вооруженных сил Российской Федерации, нарушая этим закон, — сказала Стенякина.

Ранее парламентарий выступила с идее создания стоп-листа артистов, которые не должны появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством, из-за своих критических высказываний по поводу СВО и действий властей России. Стенякина подчеркнула, что предложенная ей мера не станет проявлением цензуры, а лишь является «реакцией на отвратительное поведение».