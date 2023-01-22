В Думе оценили возможность убрать «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы Депутат Думы Казакова: вопрос об исключении «Архипелага ГУЛАГ» из школьной программы не стоит

Вопрос об исключении романа Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы не рассматривался и не обсуждался ни в профильном комитете Госдумы, ни членами партии «Единая Россия», об этом заявила глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова. По ее словам, исключение тех или иных произведений из школьной программы — долгий и тяжелый процесс, поэтому в ближайшее время роман о репрессиях в Советском Союзе не будет исключен из школьной программы.

Вопросы исключения из школьной программы того или иного раздела, произведения или наоборот включения в программу — это сложный и длительный процесс. Такие решения не принимаются просто так, на основании частного мнения. Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нем такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищенности. <...> И вопрос об исключении произведения Александра Солженицына «Архипелага ГУЛАГ» не стоял и не стоит, — цитирует Казакову пресс-служба «Единой России» в Telegram.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Вяткин заявил, что в 2023 году из школьной программы по литературе будут исключены произведения, которые «не выдержали испытание временем» и не соответствуют действительности. В этот перечень, по его словам, должен войти и роман Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

При этом, некоторые произведения советских писателей, ранее исключенные из программы, будут возвращены в нее, добавил депутат. В качестве примера Вяткин привел «Молодую гвардию» Александра Фадеева.