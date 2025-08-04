В ГД оценили предложение ввести запрет увольнять учителей за фото в Сети Депутат Нилов: фото учителей в соцсетях не являются основанием для увольнения

Фотографии учителей в соцсетях не являются основанием для увольнения, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя идею ввести мораторий на лишение работы за публикации в Сети. По его словам, подобные шаги приводят к потере кадров в учебных заведениях.

Например, преподавателя заставили написать заявление за то, что она опубликовала фотографию в купальнике, занимаясь зимними видами спорта. Это бред и издевательство. В итоге вся эта ситуация привела к тому, что конкретное учебное заведение потеряло преподавателя. Конечно, есть какие-то явно аморальные вещи, но есть и абсолютно нормальные моменты, которые могут вызвать у кого-то негатив. Однако это не основание для увольнения, — сказал Нилов.

Он напомнил, что в России существует трудовая инспекция, трехсторонние комиссии и профсоюзные организации. По словам депутата, руководство системы образования в каждом регионе должно внимательно рассматривать случаи увольнения за фотографии.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению от партии «Новые люди» Анна Скрозникова заявила, что российских педагогов не должны увольнять за личные публикации в социальных сетях без проведения соответствующей экспертизы. Она также призвала составить методические рекомендации по оценке контента учителей в Сети.