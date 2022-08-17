В ГД ответили на угрозы «потерявшего разум» Киева разрушить Крымский мост Депутат Госдумы Белик: у Киева не хватит сил воплотить навязчивую идею о разрушении Крымского моста

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Навязчивая идея уничтожить Крымский мост давно не дает покоя оголтелой киевской власти. Однако сил воплотить ее у руководства Украины не хватит, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он отметил, что Крымский мост является не только стратегическим объектом, но и символом воссоединения полуострова с Россией. По словам парламентария, киевский политикум уже «потерял разум».

Поэтому для потерявшего разум украинского политикума даже просто заявления о посягательстве на безопасность Крымского моста — это возможность хоть как-то приподняться над собственной безнадежностью и бессилием. Сделал подобное заявление, его подхватили украинские и западные СМИ, значит, уже день для официального Киева прошел не зря, — сказал парламентарий.

Белик заверил, что переправа надежно защищена несколькими линиями противоракетной обороны, силами спецслужб и правоохранительных органов.

Даже подобные поползновения официального Киева могут быть фатальным, прежде всего для него. Сил же воплотить эту операцию у киевской власти, поддерживаемой коллективным Западом, не хватит, — заключил депутат.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал Крымский мост «незаконной конструкцией» и заявил о планах Киева уничтожить переправу.

Зампред Госсовета Крыма Владимир Бобков отметил, что подобными заявлениями украинские власти отрабатывают заокеанскую методичку, а также пытаются сдержать «предпаническое состояние» в стране.