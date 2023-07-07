В ГД назвали украинские учения подготовкой к провокации на Запорожской АЭС Депутат ГД Соболев связал подготовку к нацсопротивлению в Киеве с провокацией на ЗАЭС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев предположил в комментарии NEWS.ru, что объявленные Киевом учебные курсы для желающих по национальному сопротивлению могут быть связаны с провокацией на Запорожской АЭС. Он заявил, что эти мероприятия направлены на мирное население, поскольку именно они понесут основные потери в случае аварии на ЗАЭС.

Киев готовится к провокации на Запорожской АЭС, по-моему, это уже ни для кого ни секрет, поэтому и проводят учения. В том числе и среди мирного населения, так как при радиоактивном заражении прежде всего именно они будут страдать. Эти учения — один из элементов в подготовке к вот таким провокациям, то есть абсолютно продуманное и логическое решение украинских властей, — подчеркнул Соболев.

Ранее сообщалось, что в Киеве объявили запись населения на однодневную подготовку к «национальному сопротивлению». Объявление было размещено на сайте мэрии украинской столицы. Украинцев будут учить обращаться с оружием, взрывчаткой, а также защите от радиационного и химического заражения. Известно, что занятия будут проводиться в небольших группах.