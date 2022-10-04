В ГД назвали сроки оформления статуса новых субъектов России Депутат ГД Бахарев: оформление статуса новых субъектов России займет несколько дней

Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Константин Бахарев рассказал о сроках оформления конституционного статуса ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, соответствующая юридическая процедура может быть завершена на текущей неделе, передает РИА Новости.

Оформление конституционного статуса новых субъектов займет еще несколько дней. Работу планируется завершить на текущей неделе, — цитирует парламентария агентство.

Накануне Госдума приняла федеральные конституционные законы о вхождении в состав России новых субъектов. Бахарев пояснил, что теперь их должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент.

После этого они будут опубликованы, вступят в силу, и все юридические процедуры будут завершены, — сказал депутат.

Ранее глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что Запорожская область войдет в состав России в своих административных границах, Херсонская область — с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области. Границы республик Донбасса будут определять в соответствии с их конституциями.