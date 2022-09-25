В Федерации мигрантов раскритиковали идею о повышении призывного возраста Глава Федерации мигрантов Коженов: идею СПЧ о повышении призывного возраста сложно провести юридически

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскритиковал идею главы Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева о необходимости увеличения призывного возраста мигрантов, сообщает Telegram-канал «Подъем». По его словам, инициативу будет сложно провести юридически, так как потребуется «переписать кучу нормативных актов». Сейчас могут призываться получившие паспорт РФ мигранты в возрасте до 27 лет, Фадеев предложил поднять возрастную планку до 45–50 лет.

По мнению Коженова, можно внести поправки в закон «О гражданстве» и прописать там военную обязанность. Он считает, что если человек уже получил российский паспорт, то к нему должны применяться те же нормы, что и для граждан РФ.

С точки зрения именно формальных моментов юридически как это всё провести? Как будет выглядеть законопроект, с которым они пойдут в Госдуму? Либо они должны переписать кучу нормативных актов, но, мне кажется, в этом нет смысла. Проще тогда, например, внести правки в закон «О гражданстве», — сказал глава федерации.

Ранее Фадеев заявил о необходимости увеличения призывного возраста мигрантов, получивших российский паспорт, до 45 или 50 лет. Он подчеркнул, что защита Отечества — это долг и обязанность каждого гражданина России, включая тех, кто получил гражданство по рождению, и тех, кто был натурализован. По его словам, речи о немедленной мобилизации мигрантов пока не идет, потому что принятие такого решения стало бы дискриминацией. В качестве примера, каким образом в России могла бы проходить мобилизация натурализованных граждан, он привел Израиль.

Частичную мобилизацию в России объявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября.