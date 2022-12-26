В Госдуме объяснили, кого из уехавших затронет повышение налогов Депутат Госдумы Исаев: уехавших из страны ИП и самозанятых лишат налоговых преференций

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разрабатываемые в Госдуме поправки предусматривают повышение налогов для уехавших индивидуальных предпринимателей, а также исключают возможность работы нерезидентов в режиме самозанятых, сообщил «Интерфаксу» замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Уехавшие из страны должны будут либо оформить трудовые договоры, либо зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, но не пользоваться соответствующими льготами, которые установлены в законодательстве, считает он.

Для самозанятых, для индивидуальных предпринимателей в нашей стране сейчас созданы льготные налоговые режимы. <...> Для того, чтобы этим не злоупотребляли люди, уехавшие за границу, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил для них льготные режимы отменить, — пояснил Исаев.

Он также предположил, что нерезиденты — индивидуальные предприниматели должны платить тот же налог, что и работающие по трудовому договору, чтобы не провоцировать массовый переход с трудовых договоров на гражданско-правовые. Кроме того, отсутствующие в течение шести месяцев на территории РФ не должны работать в режиме самозанятых, который сам по себе является льготным, и должны это делать как индивидуальные предприниматели или по трудовому договору

Также Исаев напомнил, что совместно с главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом ведет разработку проекта закона о запрете уехавшим работать в сферах, касающихся безопасности страны, и которые определит правительство своим перечнем. Работа над этими двумя проектами законов ведется параллельно, они будут внесены в Госдуму в начале следующего года и рассмотрены в весеннюю сессию

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести повышенную ставку налогообложения и отменить преференции для покинувших Россию, в том числе после начала специальной военной операции. Он отметил, что до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами в соответствии с законодательством России.