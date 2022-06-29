ЦБ отверг заявления о дефолте по российскому госдолгу Зампредседателя ЦБ Чистюхин: дефолта в России нет, слова о нем являются оценками различных агентств

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Объявления о дефолте в России нет, все слова о нем — это всего лишь оценки отдельных экспертов и различных аналитических и рейтинговых агентств, заявил первый зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, пишет РИА Новости. Он отметил, что власти зарубежных стран поспособствовали тому, чтобы исполнения обязательств России по выплате внешнего долга не соответствовали изначальным условиям договора.

Объявления о дефолте нет, это лишь оценки отдельных аналитических, рейтинговых агентств, экспертов, не более того. Я очень надеюсь, что в конце концов такого рода заключения не последует, — сказал Чистюхин.

Он подчеркнул, что российские власти, действуя в соответствии с новым порядком, основываются на публично-правовых государственных требованиях.

С моей точки зрения, это означает, что высока вероятность того, что этот порядок будет признан как превалирующий над теми гражданско-правовыми обязательствами, которые были ранее установлены в договоре, — считает зампредседателя ЦБ.

Накануне международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что 27 июня держатели российских евробондов не получили выплаты по ним. Должный срок вышел, и это считается дефолтом.

Первым о дефолте в России заговорило американское агентство Bloomberg. Там заявили, что крайний срок выплаты $100 млн по купонам истёк в ночь на 27 июня и такая ситуация считается дефолтом. По их данным, подобная ситуация наблюдается впервые с 1918 года.