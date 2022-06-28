Moody's заявило, что Москва допустила дефолт по евробондам Агентство Moody’s: 27 июня Россия допустила дефолт по евробондам

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Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что 27 июня держатели российских евробондов не получили выплаты по ним. Должный срок вышел, и это считается дефолтом, сообщается на сайте агентства.

Держатели суверенного долга России 27 июня не получили купонные выплаты по двум евробондам на сумму 100 миллионов долларов к завершению грес-периода в 30 календарных дней, что, согласно нашему определению, мы рассматриваем как дефолт, — пояснили в Moody's.

Первым о «дефолте» России заявило американское агентство Bloomberg, указавшее, что прежде подобное случалось в 1918 году.

Ранее стало известно, что Кремль опроверг заявление Bloomberg. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва совершила платёж ещё в мае, однако бельгийская компания финансовых услуг Euroclear не перевела их на счета получателей.