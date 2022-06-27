Агентство Bloomberg сообщило о наступлении дефолта в России

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В понедельник, 27 июня, американское агентство Bloomberh выступило с утверждением, что в России произошёл дефолт по суверенным долговым обязательствам. В агентстве сообщили, что крайний срок выплаты $100 млн по купонам истёк в ночь на 27 июня и если инвесторы до окончания установленного крайнего срока не получат оговорённые средства, такая ситуация считается дефолтом. По данным Bloomberg, подобная ситуация наблюдается впервые с 1918 года.

При этом в агентстве подчеркнули, что дефолт имеет «в большей степени символическое значение» и россияне мало об этом беспокоятся. Последних заботят иные проблемы в национальной экономике, полагают эксперты из США.

В мае США отказались продлевать срок действия генеральной лицензии, которая позволяла России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. На прошлой неделе Москва впервые исполнила в рублях обязательства по еврооблигациям с использованием нового механизма, позволяющего делать выплаты. По словам главы Минфина Антона Силуанова, подобное не означает дефолта по внешнему долгу. Министр подчеркнул, что в условиях форс-мажора РФ делает всё возможное для того, чтобы кредиторы получили свои средства.

Минфин РФ неоднократно заявлял, что продолжит исполнять обязательства по внешнему государственному долгу и будет делать выплаты в рублях. Силуанов подчёркивал, что США и ЕС создают искусственные преграды, чтобы объявить России дефолт.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Россия находится всего «в нескольких часах» от дефолта. Утверждалось, что рынки столкнулись с «уникальным сценарием» неплатежеспособного заёмщика в лице России, у которого есть желание и ресурсы для платежа по облигациями, но нет возможности, так как в мае США «закрыли лазейку», которая позволяла американским инвесторам получать платежи по суверенным облигациям.