«В 45 становятся дедушками»: Милонов об идее повысить возраст молодежи

Повышение верхней планки возраста молодежи в России с 35 до 40-45 лет может привести к росту инфантильности, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, подобные меры будут способствовать снятию ответственности с граждан. Парламентарий отметил, что молодежь отличает отсутствие жизненного опыта, а люди в возрасте 45 лет уже должны быть самостоятельными.

Мне кажется, что все-таки повышать уровень молодежи до такого предела не очень хорошо. Это все-таки другой возраст, и я надеюсь, что у нас молодежь не так уж плоха, чтобы нам это делать. Это неестественно. Просто с точки зрения человеческой природы называть молодыми людьми сорокапятилетних или пятидесятилетних — это неправильно. У каждого возраста есть свои особенности, это как раз может привести к снятию какой-то ответственности. Молодежь у нас считается отдельной категорией, потому что люди в этом возрасте еще приобретают жизненный опыт и не всегда самостоятельны, их нужно поддерживать. В 45 лет люди уже становятся дедушками — какая там молодежь, ― объяснил Милонов.

Ранее глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов заявил, что в России нужно пересмотреть возрастные границы для молодежи. По его словам, верхнюю планку стоит повысить с 35 до 40–45 лет, так как это соответствует современным демографическим тенденциям.