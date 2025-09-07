Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 10:43

«В 45 становятся дедушками»: Милонов об идее повысить возраст молодежи

Депутат Милонов: повышение возраста молодежи приведет к росту инфантильности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение верхней планки возраста молодежи в России с 35 до 40-45 лет может привести к росту инфантильности, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, подобные меры будут способствовать снятию ответственности с граждан. Парламентарий отметил, что молодежь отличает отсутствие жизненного опыта, а люди в возрасте 45 лет уже должны быть самостоятельными.

Мне кажется, что все-таки повышать уровень молодежи до такого предела не очень хорошо. Это все-таки другой возраст, и я надеюсь, что у нас молодежь не так уж плоха, чтобы нам это делать. Это неестественно. Просто с точки зрения человеческой природы называть молодыми людьми сорокапятилетних или пятидесятилетних — это неправильно. У каждого возраста есть свои особенности, это как раз может привести к снятию какой-то ответственности. Молодежь у нас считается отдельной категорией, потому что люди в этом возрасте еще приобретают жизненный опыт и не всегда самостоятельны, их нужно поддерживать. В 45 лет люди уже становятся дедушками — какая там молодежь, ― объяснил Милонов.

Ранее глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов заявил, что в России нужно пересмотреть возрастные границы для молодежи. По его словам, верхнюю планку стоит повысить с 35 до 40–45 лет, так как это соответствует современным демографическим тенденциям.

депутаты
молодежь
возраст
поддержка
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ снова атаковали «Дружбу» и ЗАЭС: удары по России 7 сентября, жертвы
Гороскоп на неделю с 8 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Россияне назвали самых востребованных специалистов через пять лет
На посольство РФ в одной из стран Европы с дрона сбросили пакет с краской
В Кремле раскрыли, затрагивают ли тарифные войны мировую экономику
Ситуация в Сумской области утром 7 сентября: заруба в Юнаковке, наступление
Назван неожиданный нюанс идеи повысить возраст молодежи до 45 лет
«Пехоты больше нет»: офицер ВСУ вышел с шокирующим признанием о ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 7 сентября: ливень превратит дороги в реку?
Горящее здание правительства Украины попало на видео
Российский FPV-дрон помог мужчине скрыться от сотрудников ТЦК
Раскрыта площадь пожара в здании кабмина в Киеве
«О серьезном ущербе говорить не приходится»: военкор о прилете по Киеву
«Ты просто приедь»: глава Самарской области пригласил Егора Крида в гости
В Китае предположили, что Запад готовит новые вызовы для Путина
В Госдуме отреагировали на идею повысить возраст молодежи до 45 лет
Стало известно, какой урон наносят компаниям «гостворкеры»
Греф назвал способ повысить эффективность нейросети
Вэнс рассказал о ночных звонках Трампа
В возрасте 78 лет скончался основатель группы The Turtles Марк Вольман
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае
Общество

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.