«Устали от попрошайки из Киева»: Антонов о визите Зеленского в США Антонов назвал визит Зеленского в Вашингтон пустым

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

В США устали от «попрошайки из Киева», убедить американцев в том, что Украина важнее безопасности США, у президента Украины Владимира Зеленского не вышло, так посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал в своем Telegram-канале визит украинского президента в Соединенные Штаты. По его словам, поездка Зеленского в Вашингтон получилась «пустой».

Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева, — сказал дипломат.

Он убежден, что новые санкции в отношении России и очередная партия оружия для Киева — «не более чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре». По словам посла, США рискуют «еще больше увязнуть в трясине украинского конфликта».

Президент США Джо Байден ранее одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава Белого дома уточнил, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева. Соответствующее заявление американский лидер сделал на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

До этого Байден расхохотался, когда журналист спросил, хочет ли он победы Украины в конфликте с Россией. Глава страны продолжал смеяться даже тогда, когда сотрудник издания задал уточняющий вопрос: «Да или нет?» Ответа он так и не дал.