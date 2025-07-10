«Уничтожать на корню»: в Госдуме высказались об ударах ВСУ дронами с хлором Депутат Заварзин призвал к жестким мерам после ударов ВСУ дронами с хлором

Атаки Вооруженных сил Украины на Россию с помощью дронов, которые были начинены хлором, требуют жестких мер, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Он подчеркнул необходимость как военного противодействия, так и дипломатического давления на Киев на международной арене.

Я уже уверен, что сейчас будут приниматься жесткие меры в противовес атакам ВСУ с применением хлора. На международном уровне надо на всех площадках ставить жестко вопрос, а то они хотят стрелки на нас перевести, будто это Россия применяет такое оружие. Я уверен, что сейчас будут серьезные заявления по линии МИД РФ и вообще по линии нашего представительства в ООН и так далее. Отвечать надо очень жестко и духу им не давать. Уничтожать на корню. Надо быстрее развивать наступление, — высказался Заварзин.

Депутат связал применение ВСУ запрещенных методов ведения войны с критической ситуацией на фронте. Он также отметил, что РФ следует тщательнее отслеживать украинские дроны и сбивать их на подлете к госгранице.

Конечно, сейчас надо ставить вопросы на международном уровне по поводу атак ВСУ дронами с хлором. В первую очередь мы сами должны отслеживать эти дроны, сбивать их на подходе. У ВСУ сейчас кризисное положение, они не знают, что делать, поэтому сходят с ума, — резюмировал Заварзин.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали снаряды с боевыми отравляющими веществами, в том числе хлором, для атак на Курскую область. Украинская армия применила химическое оружие после зачистки территории от своих солдат.