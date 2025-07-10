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Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 15:44

«Уничтожать на корню»: в Госдуме высказались об ударах ВСУ дронами с хлором

Депутат Заварзин призвал к жестким мерам после ударов ВСУ дронами с хлором

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Атаки Вооруженных сил Украины на Россию с помощью дронов, которые были начинены хлором, требуют жестких мер, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Он подчеркнул необходимость как военного противодействия, так и дипломатического давления на Киев на международной арене.

Я уже уверен, что сейчас будут приниматься жесткие меры в противовес атакам ВСУ с применением хлора. На международном уровне надо на всех площадках ставить жестко вопрос, а то они хотят стрелки на нас перевести, будто это Россия применяет такое оружие. Я уверен, что сейчас будут серьезные заявления по линии МИД РФ и вообще по линии нашего представительства в ООН и так далее. Отвечать надо очень жестко и духу им не давать. Уничтожать на корню. Надо быстрее развивать наступление, — высказался Заварзин.

Депутат связал применение ВСУ запрещенных методов ведения войны с критической ситуацией на фронте. Он также отметил, что РФ следует тщательнее отслеживать украинские дроны и сбивать их на подлете к госгранице.

Конечно, сейчас надо ставить вопросы на международном уровне по поводу атак ВСУ дронами с хлором. В первую очередь мы сами должны отслеживать эти дроны, сбивать их на подходе. У ВСУ сейчас кризисное положение, они не знают, что делать, поэтому сходят с ума, — резюмировал Заварзин.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали снаряды с боевыми отравляющими веществами, в том числе хлором, для атак на Курскую область. Украинская армия применила химическое оружие после зачистки территории от своих солдат.

ВСУ
Курская область
Украина
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
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