Суд арестовал 500 млн рублей на счетах «дочки» Google по иску ВГТРК

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Арбитражный суд Москвы по заявлению ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) арестовал денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО «Гугл» (российскому подразделению Google), на общую сумму 500 млн рублей, сообщает РИА Новости. Отмечается, что это обеспечительные меры. Предварительные слушания по делу назначены на 7 июля.

Ранее активы Google на сумму по 500 млн рублей были арестованы в рамках семи других дел: по аналогичным искам телеканалов «Звезда», RT, «360», телекомпании НТВ, компании «Москва Медиа» (телеканалы «Москва 24» и «Москва Доверие») и компании «ГПМ Развлекательное телевидение» (ТНТ, «Пятница», 2×2, ТВ-3).

21 апреля стало известно, что мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за распространение недостоверных данных о погибших в ходе спецоперации на Украине. Поводом для этого стало распространение на YouTube видеороликов со сведениями о потерях Вооружённых сил РФ и жертвах среди мирного населения.

18 мая стало известно, что ООО «Гугл» обратится в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства, указав на невозможность исполнения денежных обязательств. Тем не менее в компании заявили, что банкротство не скажется на предоставлении информации пользователям в России.