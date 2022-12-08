Топ-менеджеров госкомпаний разрешили лишать премий Правительство разрешило депремировать топ-менеджеров госкомпаний за низкую эффективность

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, корректирующее в том числе систему премирования топ-менеджеров госкомпаний, говорится на сайте правительства. Размер поощрения будет зависеть от достижения ключевых показателей эффективности — при отсутствии «успехов» стимул может быть урезан не менее, чем на 20%

Нарушающие требования могут быть депремированы в размере не менее 20% стимулирующих выплат, — говорится в сообщении.

Кроме того, в распоряжении зафиксирован размер вознаграждения, полагающегося руководителям за достижение функциональных ключевых показателей эффективности. Он будет составлять 15 до 50% совокупной годовой премии. Ожидается, что это послужит стимулом для руководителей «активнее работать над реализацией значимых проектов».