Россия не будет проводить ротацию своего посла в Вашингтоне на фоне отъезда главы американской дипмиссии Джона Салливана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, такие действия в настоящее время не планируются.
Нет, [ротация] не планируется, — сказал собеседник агентства.
В настоящее время пост посла России в США занимает Анатолий Антонов. На должность он был назначен в 2017 году.
Днем в посольстве США в России сообщили, что Салливан завершил свою дипломатическую карьеру. Он также покинул Москву 4 сентября.
Салливан был назначен на этот пост в декабре 2019 года экс-президентом США Дональдом Трампом. После своего ухода, как сообщили в дипмиссии, он завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе. В течение жизни Салливан успел поработать при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что уровень дипломатического представительства США в России не понизится после ухода Салливана.