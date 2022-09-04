Стало известно, будет ли Россия менять своего посла в США ТАСС: Россия пока не планирует менять своего посла в США

Фото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press

Анатолий Антонов

Россия не будет проводить ротацию своего посла в Вашингтоне на фоне отъезда главы американской дипмиссии Джона Салливана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, такие действия в настоящее время не планируются.

Нет, [ротация] не планируется, — сказал собеседник агентства.

В настоящее время пост посла России в США занимает Анатолий Антонов. На должность он был назначен в 2017 году.

Днем в посольстве США в России сообщили, что Салливан завершил свою дипломатическую карьеру. Он также покинул Москву 4 сентября.

Салливан был назначен на этот пост в декабре 2019 года экс-президентом США Дональдом Трампом. После своего ухода, как сообщили в дипмиссии, он завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе. В течение жизни Салливан успел поработать при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что уровень дипломатического представительства США в России не понизится после ухода Салливана.