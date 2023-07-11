Танковый взвод группировки «Восток» отбил пять атак ВСУ Минобороны: танковый взвод группировки «Восток» отразил пять атак ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танковый взвод танкового полка российской группировки «Восток» под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе. По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, которые приводит РИА Новости, в ходе этих атак противник потерял несколько единиц иностранной бронетехники.

За короткий период подразделением лейтенанта Кыдрасова было отражено пять атак противника, уничтожено несколько боевых бронированных машин иностранного производства, — рассказал офицер.

Он отметил, что Кыдрасов руководил действиями бронегруппы, которая подавляла укрывшегося в лесополосах противника. Лейтенант лично обнаружил и уничтожил около десяти военных ВСУ. Остановить украинское контрнаступление на данном участке фронта помогли личное мужество офицера и самоотверженные действия его подчиненных, считает Чехов.

По его мнению, мужество и героизм при выполнении боевых задач проявляют все военнослужащие группировки войск «Восток».

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ за прошлую неделю потеряли порядка 2,6 тысячи бойцов и присоединившихся к ним иностранных наемников в боестолкновениях на Луганском направлении. По его словам, в общей сложности ВС РФ отразили 72 атаки, пресечена активность 16 групп диверсантов.