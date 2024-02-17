Сын Кадырова получил орден и должность Ахмат Кадыров получил орден и стал министром региона по делам молодежи

Фото: t.me/MDaudov_95

Магомед Даудов и Ахмат Кадыров

Старший сын главы Чечни, 18-летний Ахмат Кадыров, стал региональным министром по делам молодежи, сообщил председатель парламента республики Магомед Даудов в Telegram. Эту должность он указал при поздравлении с вручением ордена Кадырова.

Поздравляю моего дорогого племянника, министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова! Мне очень приятно отметить, что, несмотря на молодой возраст, он зарекомендовал себя эффективным и исполнительным представителем команды, — написал Даудов.

До этого сын Рамзана Кадырова являлся первым заместителем министра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. Как отметил Даудов, Ахмат Кадыров вносит значительный вклад в улучшение работы молодежных организаций, помогает подрастающему поколению и активно участвует в общественной жизни.

Тем временем старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат получила орден Донецкой Народной Республики. Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев уточнил, что 25-летняя Кадырова посещала ДНР в рамках гуманитарной миссии, навещала бойцов из Чечни на передовой и отправляла делегации для передачи помощи нуждавшимся жителям региона.